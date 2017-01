Jurassic World 2, Bryce Dallas Howard parla dell'inizio delle riprese

Manca ormai pochissimo all'inizio delle riprese di, sequel del campione d'incassi del 2015 che verrà diretto dal regista spagnolo

Entertainment Tonight ha intervistato Bryce Dallas Howard, che ha parlato dell'inizio delle riprese e della sua preparazione per il ruolo, come già anticipato giorni fa.

«Mi sto già preparando per le riprese. Stiamo finendo la pre-produzione, inizierà tutto molto presto. È fantastico! Ora inizierà un periodo di "lavori in corso" che sarà davvero emozionante. Stiamo mettendo in piedi lo spettacolo!».

Per quanto riguarda la trama, l'attrice non si è sbilanciata molto:

«Sinceramente sono rimasta molto sorpresa quando mi hanno parlato della storia. Conduce la narrazione in una direzione inedita, rimanendo fedele all'origine e mantenendo alcuni elementi degli altri film. Si tratta del secondo capitolo di una trilogia, e condurrà la storia ad un punto in cui ti rende ansioso di conoscere sempre di più».

Con Juan Antonio Bayona (The Orphanage, A Monster Call) dietro la macchina da presa, la produzione di Jurassic World 2 (titolo provvisorio) inizierà il 27 Febbraio alle Hawaii, e secondo i primi rumor sarà girato in parte presso i Pinewood Studios di Londra.

La data d'uscita è fissata per il 22 Giugno 2018 negli USA. Il cast vede il ritorno di Chris Pratt (Owen Grady) e Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), insieme alle new entry Toby Jones, Rafe Spall e Justice Smith.

Colin Trevorrow tornerà in veste di produttore insieme a Steven Spielberg.