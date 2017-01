Jurassic World 2, Bryce Dallas Howard parla del salto temporale del sequel

Mancano poco più di tre mesi all'inizio delle riprese del sequel di, film della Universal Pictures campione d'incassi del 2015 che vedràalla regia.

Durante il tour promozionale del suo ultimo film, intervistata da JoBlo, Bryce Dallas Howard ha rivelato alcuni dettagli sui protagonisti del sequel, che saranno nuovamente la sua Claire Dearing e Owen Grady, interpretato da Chris Pratt.

«Il periodo di ambientazione del film sarà parte della storia. A dire il vero, sarà parte del viaggio di Claire. Ha passato un periodo molto difficile dalla fine del primo film all'inizio del secondo, ed è sicuramente cambiata a causa di ciò. Ma è sempre lei. Ho incontrato Chris proprio questa settimana, e stiamo già iniziando a lavorare sui retroscena della storia e delle loro battute, e a parlare di cosa è avvenuto in questo lasso di tempo. All'inizio è tutto un "Oh, tu pensi che abbia fatto questo? No, non posso crederci! Non è da lei", è molto divertente. Poi fai un passo avanti e tutto questo diventa reale».

Dalle parole dell'attrice, sembra che sia passato molto tempo dalla fine di Jurassic World, dove abbiamo lasciato i protagonisti in una difficile situazione sia per quanto riguarda il parco che per la loro relazione.

Con Juan Antonio Bayona (The Orphanage, A Monster Call) dietro la macchina da presa, la produzione di Jurassic World 2 (titolo provvisorio) inizierà il 27 Febbraio alle Hawaii, e secondo i primi rumor sarà girato in parte presso i Pinewood Studios di Londra.

La data d'uscita è fissata per il 22 Giugno 2018 negli USA. Il cast vede il ritorno di Chris Pratt (Owen Grady) e Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), insieme alle new entry Toby Jones, Rafe Spall e Justice Smith.

Colin Trevorrow tornerà in veste di produttore insieme a Steven Spielberg.