Jurassic World 2: BD Wong annuncia il suo ritorno nei panni di Henry Wu

Con l'inizio delle riprese imminente, continuano ad aggiungersi attori al cast di, che inizierà gli shooting a fine Febbraio a Londra.

L'ultimo arrivato è un volto familiare: si tratta di BD Wong, interprete di Henry Wu in Jurassic Park e nell'ultimo Jurassic World, che ha annunciato il suo ritorno con un selfie dai Pinewood Studios di Londra in cui posa con la maquette di Blue, uno dei quattro velociraptor di Owen Grady (Chris Pratt).

Con Juan Antonio Bayona dietro la macchina da presa, le riprese di Jurassic World 2 (titolo provvisorio) inizieranno il 27 Febbraio, e il film uscirà il 22 Giugno 2018 nelle sale americane.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard torneranno nei panni di Owen Grady e Claire Dearing insieme alle new entry Toby Jones, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, Ted Levine e James Cromwell.

