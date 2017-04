Jurassic World 2 avrà un colossale scontro tra un sottomarino e un dinosauro!

Continuano le riprese dell'attesissimodiretto dae ovviamente anche il flusso di notizie riguardanti l'atteso sequel conancora protagonisti.

Uno dei dinosauri più amati e anticipati del primo capitolo era il gigantesco Mososauro, lo stesso che ha giocato un ruolo decisivo nella battaglia finale tra l'Indominus Rex, il T-Rex e il Velociraptor. Ovviamente un "personaggio" così importante non poteva che tornare, e infatti nel corso di un'intervista ai microfoni di Cinema Blend l'attore Kevin Layne ha parlato proprio del suo ritorno nel sequel di Bayona.



Queste le sue parole: «Ho letto due battute e ho capito che avrò il ruolo di un "pilota subacqueo", che era in verità il ruolo che volevo, perché dalla descrizione sembra una scena davvero epica. Quindi dovrei avere un bel momento cinematografico sul grande schermo all'interno di un grande studio-movie».



L'attore ha anche sottolineato come questa sia per lui la prima esperienza in una sequenza girata con massiccio uso di CGI, confermando appunto che si ritroverà davanti una gigantesca creatura preistorica, dichiarando di essere euforico all'idea di iniziare le riprese.



Jurassic World 2 vedrà nel cast anche Jeff Goldblum, B.D. Wong, Toby Jones, James Cromwell, Rafe Spall e Justice Smith, per un'uscita prevista nelle sale il 22 giugno 2018.