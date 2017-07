Juno Temple sarà nel cast del nuovo film di Steven Soderbergh

) ha firmato per unirsi al cast, composto anche da), del nuovo film di), che ancora non ha un titolo ufficiale.

La notizia è stata diffusa da Variety. Il film potrebbe avere il titolo provvisorio di Unsane, ma nessuna fonte è in grado di confermarlo. Non ci sono molte notizie che girano su questo progetto, ma pare che Soderbergh lo girerà interamente usando il suo iPhone. Non ci sono neppure notizie sul ruolo che interpreterà la Temple.

Juno Temple è conosciuta per film quali Black Mass, The Other Boleyn Girl, Atonement, The Dark Knight Rises e Maleficent. Si è anche vista nella serie HBO, Vinyl. Inoltre era nel cast del film di Netflix, The Most Hated Woman in America.

Aspettiamo ulteriori notizie su questa misteriosa pellicola di Steven Soderbergh che desta la curiosità un po' di tutti per via di questo bizzarro modo in cui pare girerà il film, con il telefonino.

