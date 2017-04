Jungle Cruise: Dwayne Johnson vuole Patty Jenkins alla regia del film

uscirà nelle nostre sale il prossimo 1° giugno, ma la registasarebbe corteggiata direttamente daper prendere le redini dell'annunciato adattamento cinematografico dell'attrazione Disney Park,

Anche lui tra i protagonisti dell'Universo Espanso DC in un futuro film su Black Adam, The Rock ha infatti parlato della Jenkins come possibile regista per il progetto, dichiarando: «Patty sarebbe davvero perfetta. Mi sembra una scelta davvero eccellente per un film come Jungle Cruise. Inoltre sapete cosa? Sono un suo grandissimo fan!».



Ovviamente non è chiaro se al momento la regista sia interessata o meno al film, ma di certo l'approvazione di Johnson è un lascia passare praticamente garantito -insieme a qualche trattativa- se mai la Jenkins decida di salire a bordo di Jungle Cruise, in uscita nel 2018.