Jungle Cruise: Dwayne Johnson confermato nel cast del film Disney del 2018

Secondo, la superstarè stata confermata per il film live-action che labaserà sulla sua popolare attrazione del suo parco a tema, intitolata, che era legato al progetto sin dal 2015, inizierà le riprese del film nella primavera del 2018.

La coppia di sceneggiatori e registi John Requa e Glenn Ficarra (Focus, Crazy, Stupid, Love.) sono stati originariamente incaricati di scrivere la sceneggiatura di Jungle Cruise, anche se J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek Beyond) hanno scritto la bozza più recente. L’apparentemente instancabile Dwayne Johnson sarà anche produttore accanto al suo socio Dany Garcia con la Seven Bucks Productions, e con il frequente collaboratore Beau Flynn (San Andreas, Baywatch) di Flynn Picture Co.

Un adattamento cinematografico dell’attrazione Disney, che fu una delle attrazioni originali fin dal giorno di apertura di Disneyland, fu in precedenza messa in fase di sviluppo con una sceneggiatura scritta da Al Gough e Miles Millar (Spider-Man 2, Smallville). Un altro tentativo è stato fatto nel 2011 con la Disney che annunciò ufficialmente un adattamento interpretato da Tom Hanks e Tim Allen. Nessuna di queste versioni venne infine realizzata.

Nel caso in cui questa versione riesca a diventare realtà, entrerebbe nelle fila dei film Disney che sono stati creati basandosi sulle attrazioni più famose di Disneyland, tra cui The Country Bears, The Haunted Mansion, Mission to Mars, Tomorrowland, e il più popolare, Pirati dei Caraibi.

Dwayne Johnson ha davanti a sé un anno molto impegnativo, con Fate of the Furious in arrivo al cinema il prossimo fine settimana, successivamente Baywatch il 26 maggio e Jumanji: Welcome to the Jungle il 20 dicembre. Dopo aver appena completato di girare Fighting With My Family, girerà poi Rampage della New Line entro la prossima primavera, subito seguito dal film d'avventura Skyscraper a fine estate e in autunno.