Jumanji: Welcome to The Jungle, The Rock rivela gli easter egg a tema Star Wars

Dwayne ‘The Rock’ Johnson , protagonista di, la nuova avventura successiva alla pellicola storica interpretata da Robin Williams, parla degli easter egg che troveremo nel film.

Jumanji: Welcome To The Jungle ancora non è uscito, ma potremo avere già dei dettagli su quelli che potrebbero essere i migliori easter egg che vedremo. In questo film non solo i protagonisti dovranno fronteggiare animali e creature incredibili, ma avranno anche la possibilità di vivere i loro sogni di bambini nel modo più sfrenato immaginabile!

Il cast ha già confermato che nel film ci saranno dei rimandi molto specifici al film con Robin Williams; inoltre, Johnson non ha potuto nascondere che tra il suo personaggio, il Dr.Smolder Bravestone e Indiana Jones, ci siano delle somiglianze davvero importanti: un omaggio anche a Harrison Ford, quindi...

E Johnson ha specificato:

"Indiana Jones... come molti di noi... ha delle paure: i serpenti! Comunque quello è uno dei miei film preferiti di tutti i tempi. Quando ho visto il film avevo tipo 8 anni e ho pensato: ok, voglio essere come lui! Non necessariamente un attore per interpretare il ruolo, io volevo proprio vivere la vita come Indiana Jones! Ecco perché ci sono tanti rimandi a Harrison Ford!

Come il fatto che ho il mio cappello, no? Cose così, piccole, che sembrano sciocche e poi ci sono le cose che mi legano ad Harrison Ford prese da Star Wars, tipo il modo in cui muovo il machete, capito? Easter egg, cosette... Uhm... Scusate, qual era la domanda?"

Chissà cosa ne uscirà fuori! Voi volete vedere il nuovo Jumanji? Diteci cosa pensate nei commenti!