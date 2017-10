Jumanji: Welcome to The Jungle, spera di onorare al meglio Robin Williams

Il nuovo film Jumanji: Welcome to The Jungle , con protagonista, spera di diventare una pellicola che onorerà al meglio l'eredità lasciata dal grandissimo e compianto, protagonista del primo film.

Il cast e il team non vogliono scostarsi dalla prima pellicola "vogliono onorare lo spirito che è diventato sinonimo di Jumanji."

Non ci sono volontà di remake o reboot in questo progetto e, come spiega bene il produttore, Matt Tolmach, "Robin Williams e il suo personaggio nello specifico, sono estremamente importanti per questo film: Dwayne è stato piuttosto attivo via social sul film e sullo spirito che Robin Williams portò alla prima pellicola, e vuole che questo rimanga intatto. E poi, da fan, è ovvio che voglia onorare il precedente personaggio."

Inoltre, è stato specificato che il personaggio di Alan Parrish è molto influente nel nuovo film e ne ha delineato il cuore narrativo. Insomma, lo spirito di Robin Williams si sentirà forte e dunque i fan non rimarranno delusi dalla nuova pellicola, almeno a sentire chi ci lavora!

Vedremo cosa si sono inventati, sperando, naturalmente, che non venga snaturato il classico che ci ha tenuto compagnia da bambini.