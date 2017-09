Jumanji: Welcome to The Jungle - è arrivato il nuovo poster ufficiale!

E' "emerso" - un po' come si vede fare ai suoi protagonisti - un nuovo poster di Jumanji: Welcome to the Jungle , dai "flutti" della rete. Il film Sony Pictures con The Rock esce in Italia il 1 gennaio 2018.

Nella locandina vediamo i personaggi immersi nell'acqua, un po' come fanno i coccodrilli quando puntano la preda. Jumanji: Welcome to the Jungle è il seguito ufficiale del film campione d'incassi del 1995.

Sinossi: Quattro liceali in punizione trovano un gioco vintage ambientato nella selvaggia giungla di Jumanji e iniziano a giocare: immediatamente vengono risucchiati nel gioco con le sembianze adulte degli avatar che hanno selezionato. I quattro scoprono presto di essere di dover sopravvivere a tutti i costi e l'unico modo per tornare alla realtà è vincere il gioco. Ma occhio al game over, se lo si innesca si resta bloccati nella giungla come Alan Parrish vent'anni prima.

Jumanji: Welcome to the Junglecast: Nick Jonas, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Alex Wolff e Morgan Turner.

Jake Kasdan è alla regia, e la sceneggiatura è ad opera di Chris McKenna, Erik Sommers, Scott Rosenberg e Jeff Pinkner.