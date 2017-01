Jumanji: Karen Gillan risponde alle critiche sul suo outfit nel film

Alcuni fan l'hanno definito "gratuito" così la protagonista del sequel di Jumanji ha risposto alle critiche spiegando perché il suo personaggio abbia un look così sexy.

Karen Gillan è praticamente l'unica protagonista femminile di Jumanji, al suo fianco Dwayne Johnson, Kevin Hart e Jack Black. Finora è stato mostrato pochissimo del sequel che arriva dopo più di vent'anni dal primo cult con Robin Williams, una delle foto dal set mostra la Gillan nella giungla con un outfit impegnativo: short, top rosso, pancia di fuori.

Alcuni fan, dopo aver visto la foto, hanno definito il look "gratuito" e l'attrice ha quindi risposto alle critiche: "Ho vissuto una simile esperienza quando ho lavorato in Doctor Who [...] ma devo dire che non accetterei mai un ruolo davvero gratuito in quel senso, per nessuna ragione. C'è una valida ragione per cui lei è vestita così. Il mio personaggio non è felice a riguardo!".