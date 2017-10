Josh Brolin parla di Cable in Deadpool 2 e in X-Force

Dopo aver svelato che era titubante, almeno inizialmente, ad accettare il ruolo diin, l'attore Josh Brolin ha parlato del suo ruolo nel sequel diretto dae del futuro

"Non vi dirò quanto sarò presente in Deadpool 2 ma posso confermarvi che è un'introduzione al personaggio" spiega Brolin "E' l'inizio di Cable, non la sua fine. Quando lo presenteremo c'è una sorta di mistero che lo circonda ma quando entrerà nella X-Force, avrete il personaggio ben definito. C'è ancora molto da rivelare su di lui. Abbiamo altri tre film a disposizione per farlo".

"David Leitch è molto intelligente ed ha inserito tanta azione in Deadpool 2. Ho avuto parecchi problemi di salute, problemi alla spalla, al ginocchio... per tutti gli stunts che abbiamo fatto, ma ora è passata. Mi sono spinto oltre ed ho sofferto per questo" afferma l'attore.

E parlando di X-Force di Drew Goddard, svela: "Penso che gireremo il film il prossimo anno, circa. Dipende. Dipende da come andrà Deadpool 2, credo. Ma Drew Goddard è coinvolto da adesso. Si sta incontrando spesso con Ryan Reynolds. Io l'ho incontrato una volta. Quando gli daranno l'ok, metterà insieme le cose nel modo più veloce possibile.".