Josh Brolin e Miles Teller nel nuovo trailer di Only the Brave

Columbia Pictures ha diffuso il nuovo trailer di Only the Brave , pellicola diretta dae interpretata da, distribuita nelle sale americane dal prossimo 20 ottobre. Prodotto da Lorenzo DiBonaventura, Black Label Media e Conde Nast Entertainment, il film è incentrato su una storia realmente accaduta.

In Arizona nel 2013 un gruppo di vigili del fuoco combatterono per spegnere l'incendio di Yarnel Hill. Nell'operazione morirono 19 membri del team.

Il cast di Only the Brave comprende Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, James Badge Dale, Taylor Kitsch, Jennifer Connelly, Alex Russell, Ben Hardy, Scott Haze, Natalie Hall, Andie MacDowell e Geoff Stults.

Le riprese si sono svolte nel 2016 nel Nuovo Messico, tra Santa Fe e Los Alamos.