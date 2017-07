Il giovane attoredovrebbe entrare a far parte del cast di, atteso spin-off della saga Transformers . Secondo quanto riporta SuperHeroHype, Lendeborg Jr. sarebbe in trattative per far parte del progetto, al quale si è già aggregata ufficialmente Hailee Steinfeld, famosa per il suo ruolo ne Il Grinta dei fratelli Coen.

Scritto da Christina Hodson e diretto da Travis Knight, Transformers: Bumblebee arriverà nelle sale cinematografiche l'8 giugno 2018.

Jorge Lendeborg Jr. ha recitato in un piccolo ruolo in Spider-Man: Homecoming, e nel 2017 sarà nel cast di Brigbsy Bear.

Hailee Steinfeld nel 2016 ha recitato in 17 anni (e come uscirne vivi) di Kelly Fremon Craig e Tempo limite di Peter Billingsley.