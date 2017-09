Jordan Vogt-Roberts parla di Godzilla Vs Kong e di Superman: Red Son

, regista di Kong: Skull Island , ha fatto una chiacchierata con Collider su diversi argomenti, compreso il prossimo film sui mostri,, e sulla possibilità che si imbarchi nel progetto

Nell'intervista Jordan Vogt-Roberts ha dichiarato di aver lavorato fianco a fianco con Adam Wingard, il regista della prossima pellicola sui mostri giganti, per assicurarsi di dare continuità all'universo creato in precedenza, senza che risulti qualcosa di diverso. Per quanto riguarda il portare alla vita il progetto Superman: Red Son ecco cosa ha detto:

"Adam ed io ci siamo seduti al tavolo un paio di volte ed ero assolutamente entusiasta del fatto che la scelta per la regia di Godzilla Vs Kong fosse caduta su di lui perché per quanto mi riguarda, ciò che pensavo era "No, non posso fare un altro film sui mostri in questo momento" e, seppure c'era quel senso di nostalgia che puoi provare solo quando senti di doverti per forza separare da una tua creatura, sapevo di dover lasciare.

Tuttavia, parlando con Wingard mi sono reso subito conto che aveva inteso perfettamente l'impronta anime/manga che ho cercato di dare a Kong e continuerà su quella strada, lasciando intatta la mia assurda visione da giocatore di videogiochi folle."

Riguardo la questione del Red Son basato sulla visione di Mark Millar, Vogt-Roberts ha rivelato che un paio di mesi fà si è proposto alla Warner Bros. per parlare di questo progetto e di come potrebbe essere inserito nel DCEU. Purtroppo, in quell'occasione, la risposta è stata NO. Tuttavia, è recente anche la notizia che la Warner Bros. è interessata a sviluppare dei progetti su personaggi dei fumetti DC da realizzare al di fuori di quello che attualmente si sta concretizzando come DCEU. E forse quella potrebbe essere una potenziale nuova realtà per attuare l'idea di Superman: Red Son. Ma, come il regista ha dichiarato, tutto dipende da quando e se riceverà la chiamata dalla Warner Bros. Per ora, non è successo nulla.

"Apparentemente stanno considerando l'idea come una possibilità. Però non mi hanno preso, perché al momento non ho ricevuto nessuna chiamata. Sono rimasto sorpreso quando ho letto gli articoli riguardo l'interesse della Warner al progetto, e se lo faranno oppure no non lo so, ma credo che per loro sarebbe una mossa intelligente nell'ottica di creare qualcosa di diverso, una roba punk rock che si distacchi completamente da quelle che, per esempio, sono adesso le produzioni Marvel. L'universo esteso è qualcosa che può durare a lungo, e le possibilità da esplorare sono molteplici, bisogna solo vedere cosa succederà in futuro.

Per quanto mi riguarda sono contento che stiano valutando la possibilità di realizzare il progetto... Solo che, ok, mi piacerebbe ricevere una telefonata in cui mi viene detto: Allora, vogliamo parlare di Red Son? Al momento però, non l'ho ancora ricevuta."

E voi cosa pensate? Siete più interessati alla prossima versione di Kong oppure anche il progetto Superman: Red Son vi interessa?