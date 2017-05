Jordan Peele ha firmato un accordo in esclusiva con la Universal

Laha annunciato oggi che lo studio ha firmato un accordo in esclusiva con lo scrittore, regista e produttore, vincitore del premio Emmy, e la sua agenzia. La pellicola di debutto di Peele,, ha aperto a febbraio al primo posto del box office statunitense.

L'annuncio è stato presentato da Donna Langley, presidente della Universal Pictures: "Grazie alla straordinaria immaginazione e a un umorismo senza paura, Jordan si è dimostrato un artista che viene spinto a raccontare storie che sono tanto divertenti quanto innovative e provocanti", ha affermato Langley. "Tutta la famiglia della Universal è molto orgogliosa del suo ineguagliabile esordio cinematografico e si sente fortunata che questo studio sarà la casa di Jordan per molti anni a venire."

Con questo nuovo accordo, la Universal sta sviluppando il prossimo film di Peele, un thriller sociale ancora senza titolo, che scriverà, dirigerà e produrrà basandosi su una sua idea originale. Inoltre, Peele produrrà una vasta gamma di film per lo studio attraverso la sua Monkeypaw Productions, tra cui diversi progetti a basso budget a cui parteciperà con Jason Blum, come ha fatto con il film Get Out.

"Sono incredibilmente onorato di collaborare con Donna, Peter e tutte le brillanti menti della Universal", ha detto Peele. "Sono entusiasta di continuare il lavoro che abbiamo iniziato insieme con Get Out - spingendoci ai confini di nuove storie, non solo per il prossimo film, ma per tutti i progetti futuri di Monkeypaw".

Monkeypaw Productions è stata fondata da Jordan Peele nel 2012 con lo scopo di raccontare commedie, horror e molti altri generi, e di dare nuove piattaforme e nuova voce a questi medium. Precedentemente la Monkeypaw ha prodotto in televisione Key & Peele su Comedy Central, facendo vincere a Peele un Emmy Award, ed è in arrivo la serie Tracy Morgan Comedy alla TBS. Oltre a Get Out, la Monkeypaw ha precedentemente prodotto Keanu.