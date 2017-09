Jonathan Pryce sarà Papa Francesco e Hopkins Benedetto XVI nel film Netflix

La somiglianza è apparsa sin da subito impressionante, e molti hanno infatti più volte sottolineato come) sarebbe dovuto essere il fronto runner per un biopic su, adesso realtà grazie a

Il film si intitolerà semplicemente The Pope, come riporta Deadline, e al fianco di Pryce troveremo anche il grande Sir. Anthony Hopkins, che vestirà invece i panni del predecessore di Bergoglio, Papa Benedetto XVI, tra i pochi pai a rinunciare al ministero petrino.



Alla regia del film ci sarà il regista brasiliano Fernando Meirelles (City of God, The Constant Gardner - La cospirazione), e la storia seguirà ovviamente la vita dell'argentino Jorge Mario Bergoglio, divenuto il primo Papa gesuita e anche primo Papa delle Americhe. The Pope racconterà contemporaneamente anche l'elezione nel 2005 di Benedetto XVI e la sua abdicazione dal Trono Pontificio otto anni dopo, scelta che portò all'elezione di Bergoglio come Papa Francesco I nel 2013.



Lo sceneggiatore Anthony McCarten (La Teoria del Tutto, Darkest Hour) adatterà una sua piece in uno script. Le riprese del film dovrebbero iniziare in argentina a Novembre.