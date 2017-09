Jonathan Levine e Kenya Barris al lavoro su Il Principe Cerca Moglie 2

Da alcuni mesi circola la voce di un progetto in cantiere molto atteso, ovvero il sequel di, una delle commedie cult degli anni '80, diretta dae interpretata da. THR riporta chesi occuperà della regia del sequel e chelavorerà allo script.

Barris affiancherà gli sceneggiatori del primo film, Barry Blaunstein e David Sheffield. Il Principe Cerca Moglie 2 è ancora nella fase iniziale ma sembra non ci siano dubbi sul ritorno di Eddie Murphy nel ruolo del principe Akeem - l'attore nella pellicola interpretò in totale quattro personaggi - mentre sono ancora incerti i coinvolgimenti nel progetto dei membri principali del cast precedente, ovvero Arsenio Hall, James Earl Jones, John Amos e Shari Headley.

Ne Il Principe Cerca Moglie il giovane Akeem (Eddie Murphy) è il principe dello Stato di Zamunda, e vive viziato e nel lusso sfrenato. Il giorno del suo ventunesimo compleanno il padre, re Joffy Joffer (James Earl Jones) gli prospetta il matrimonio combinato con Imani Izzi (Vanessa Bell Calloway). Akeem però vorrebbe sposare una donna che lo ami per quello che è e non per ciò che rappresenta. Decide allora di partire alla volta di New York per cercare la futura moglie, insieme al fidato Sammo (Arsenio Hall).

Jonathan Levine è noto per aver diretto pellicole come Fa' la cosa sbagliata, 50 e 50 e Warm Bodies.