Joker & Harley Quinn ha sostituito Gotham City Sirens?

Nuovo giorno, nuovo rumor riguardante i film della DC Comics. Come ormai saprete, la Warner Bros. Pictures ha dato il via libera ad un film su, descritto come una "love story criminale" tra i due famosi personaggi della casa editrice.

Alla regia del progetto ci saranno Glenn Ficarra & John Requa (Crazy, Stupid, Love), che si occuperanno anche della sceneggiatura; nel cast torneranno anche Margot Robbie (Harley Quinn) e Jared Leto (Joker).

Ma secondo il The Tracking Board questo progetto avrebbe sostituito in corsa quello di Gotham City Sirens, spin-off incentrato su Harley Quinn che l'avrebbe vista insieme a Poison Ivy e Catwoman. Questo film vedeva Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) in sede di sceneggiatura e David Ayer (Suicide Squad) come regista; Ayer aveva abbandonato Suicide Squad 2 proprio per concentrarsi su questo spin-off. Ma l'assenza del progetto al Comic-Con aveva già lasciato qualche dubbio nei fan della DC; ora il sito afferma che il cinecomic è stato 'accantonato/cancellato' in favore di quest'altro Joker & Harley Quinn.

Sarà vero?