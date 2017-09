Joker & Harley Quinn, per Margot Robbie il rapporto dovrà finire... male!

Come ormai saprete, oltre ae a, la Warner Bros. Pictures sta sviluppando anche un film incentrato totalmente su Joker & Harley Quinn , che vedràimpegnati alla regia.

L'attrice Margot Robbie, interprete della villain della DC Comics, ha lasciato intendere che lo spin-off incentrato sul suo personaggio e quello del Joker di Jared Leto non finirà poi cosi bene, lasciando aperte (potenzialmente) le porte per Gotham City Sirens.

"La loro storia d'amore dovrà finire male" afferma la Robbie "Deve, non sarebbe giusto. Io amo le storie d'amore. La gente amerà vedere due personaggi come il Joker e Harley Quinn, che morirebbero l'uno per l'altra. E' romantico, ma in maniera molto malata".