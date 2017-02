Johnny Depp sul lastrico: spendeva 2 milioni di dollari al mese

Siamo ormai abituati a sentire di comportamenti eccentrici e spese folli da parte delle celebrità di Hollywood, ma a quanto parepotrebbe superare ogni record precedente. La società che gestiva da 17 anni il suo patrimonio,, ha illustrato le stravaganti spese della star dopo essere stata citata in giudizio.

Johnny Depp stesso aveva denunciato il The Management Group all'inizio di questo mese, sostenendo che dopo aver licenziato la società, il suo nuovo manager aveva scoperto dei gravi ammanchi. Depp sostiene che l'azienda ha raccolto 28 milioni di dollari in spese contingenti a cui non aveva mai acconsentito, non pagava le tasse in tempo, e ha prestato quasi 10 milioni di dollari del suo denaro a terzi senza la sua autorizzazione.

Joel e Robert Mandel del The Management Group sostengono invece che la loro azienda ha fatto tutto quanto in loro potere per gestire le finanze di Depp in modo responsabile, e che lo avvertirono più volte sulle sue spese eccessive, presentando questo martedì al tribunale di Los Angeles la loro contro-denuncia. "Depp ha vissuto consapevolmente uno stile di vita ultra-stravagante che spesso, per essere mantenuto, finiva per costargli più di 2 milioni di dollari al mese, una cosa che semplicemente non poteva permettersi", scrive l'avvocato Michael Kump nella contro-denuncia. "Depp, e solo Depp, è pienamente responsabile per le eventuali turbolenze finanziarie in cui si ritrova oggi."

Tra gli esempi degli eccessi elencati dal TMG troviamo spese per 75 milioni di dollari per l’acquisto di 14 residenze sparse nel mondo, 18 milioni di dollari spesi per uno yacht di lusso e 30.000 dollari al mese spesi per il vino. "Depp ha anche pagato oltre 3 milioni di dollari per fare esplodere da un cannone appositamente realizzato le ceneri del giornalista Hunter Thompson presso Aspen in Colorado", scrive Kump.

Il The Management Group sostiene inoltre che la querela di Depp sia un tentativo di far deragliare le richieste di pagamento che l'azienda sta portando avanti contro l'attore, nel tentativo di recuperare i 4,2 milioni di dollari che deve loro.

L'avvocato di Johnny Depp, Matthew Kanny, non ha ancora commentato nulla, ma potete trovare la denuncia della società pubblicata integralmente qui di seguito.