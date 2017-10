Johnny Depp fa causa all'ex-avvocato nel mentre di una causa con gli ex-Manager!

Non c'è pace per i dannati. Lo sa bene, al centro del succulento gossip dell'ultimo anno prima a causa del divorzio vorticoso con l'ormai ex-mogliee poi per i suoi problemi con gli ex-manager del, citati in tribunale dall'attore a causa di una gestione delle finanze a sua detta fraudolenta.

A quanto pare, però, Depp ama declinare ogni aspetto della sua vita al passato, così come ogni persona, e infatti in queste ultime ore ha fatto causa anche al suo ex-avvocato Jacob Bloom, colpevole di aver male investito 30 milioni di dollari in auto-negoziazioni e pagamenti vari di tasse.



L'atto depositato ieri alla Corte Superiore di Giustizia di Los Angeles riporta: "Il Signor Depp si è fidato e ragionevolmente affidato ai suoi difensori, come i suoi avvocati, nel lasciargli gestire i propri affari legali in modo competente ed etico. Ma invece di proteggere gli interessi del Signor Depp, gli imputati hanno agito con cattiva condotta per i loro benifici finanziari, violando così alcuni dei principi fondamentali del rapporto avvocato-cliente, il tutto gravando finanziariamente sul Signor Depp, causandogli in questo modo un ingente danno economico".



Quel "danno"comprenderebbe secondo i nuovi legali di Depp un contingente di tasse dal valore di oltre 30 milioni di dollari pagato "senza un modello contrattuale cartaceo prescritto dalla legge". Ci sarebbero anche delle "violazioni di doveri fiduciari", l'assunzione non autorizzata di diritti residui di Depp e di altri diritti economici, conflitti di interesse, negligenza legale e chiare violazioni delle leggi californiane. O, per metterla in un altro modo, Depp sostiene che i suoi ex-avvocati hanno lavorato con TMG per fregarlo, e allora ha deciso di citarli in giudizio insieme.



La richiesta di Depp, di conseguenza sarebbe "una dichiarazione secondo la quale ogni contingente previsto tra lui e gli imputati sia invalido, nullo e inapplicabile, e che specifichi il suo diritto di disgorgare e restituire tutte le commissioni pagate ai difensori, l'appello alla concorrenza sleale e ad altre violazioni della legge della California".



Alla prossima causa!