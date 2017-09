John Wick: svelata la data d'uscita del terzo capitolo

Secondo quanto scrive Variety, LionsGate ha deciso la data d'uscita di John Wick 3 , il terzo capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves. In attesa di conoscere il titolo è stata fissata al 17 maggio 2019 la data per la distribuzione del film nelle sale americane. Scritto e diretto da Chad Stahelski, il film chiuderà la saga.

John Wick 3 concluderà il ciclo di film che tanto hanno appassionato i fan nel mondo. Stahelski ha dichiarato:"Stiamo cercando di mettere insieme qualcosa sull'origine dell'High Table, e sull'origine di tutto, di come tutto è cominciato. Stiamo anche cercando di raccontare le origini di John Wick, da dove arriva e in che direzione sta andando. Porteremo a conclusione il viaggio di Mr. Wick."

La saga di John Wick racconta le vicende del sicario John Wick che dopo essersi ritirato dalla vita criminale viene catapultato di nuovo al centro delle trame da un ex socio.

Il primo film ha incassato 88 milioni di dollari in tutto il mondo mentre il secondo si è attestato sui 171,5 milioni di dollari, sempre a livello globale.

Insieme a Keanu Reeves nel franchise hanno recitato Willem Dafoe, John Leguizamo, Ruby Rose, Common, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini.