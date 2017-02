John Wick: Keanu Reeves vorrebbe lavorare a un terzo film

In attesa di vedere al cinema il secondo capitolo di John Wick, connei panni dell'omonimo sicario, previsto nelle sale americane dal 10 febbraio e in quelle italiane dal 23 marzo, circolano già alcune voci su una possibile produzione di un terzo capitolo, con lo stesso Keanu Reeves che starebbe spingendo per la realizzazione.

Nel corso di un'intervista a EW, Keanu Reeves ha parlato del secondo film, John Wick: Chapter 2, le cui prime recensioni oltreoceano sembrano promettere bene e ha aperto a un possibile terzo film:"Amo il personaggio e il mondo in cui vive John Wick. Dipende anche dal pubblico e se a loro le avventure di John Wick continueranno ad appassionare io esplorerò volentieri e ancora più a fondo il personaggio. Mi piacerebbe avere ancora la possibilità di esplorare il suo mondo e la sua personalità. Questo secondo film inizia poco tempo dopo gli eventi del primo film. John andrà in missione per recuperare finalmente la sua vita. Per me la lotta di John Wick è per lo stesso John."

John Wick: Chapter 2 è diretto da Chad Stahelski e comprende nel cast Keanu Reeves, Common, Bridget Moynahan, Ian McShane, John Leguizamo, Lance Reddick, Thomas Sadoski, Laurence Fishburne, David Patrick Kelly, Ruby Rose, Riccardo Scamarcio, Peter Stormare, Franco Nero, Peter Serafinowicz e Claudia Gerini.