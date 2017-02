John Wick Chapter 2: Lionsgate diffonde il nuovo poster

LionsGate e Thunder Road Pictures hanno diffuso il nuovo poster di, sequel dell'action movie con protagonistanei panni del leggendario sicario John Wick. Il nuovo manifesto richiama uno dei primi poster distribuiti, con John Wick che fissa gli spettatori puntando la canna della pistola.

John Wick: Chapter 2 riprende la trama da dove s'era interrotta nel primo film e abbiamo avuto un nuovo assaggio della pellicola grazie al trailer mostrato durante il Superbowl. John Wick è costretto a tornare in azione quando un suo ex-collega con il quale ha stretto in passato un patto di sangue gli chiede il suo aiuto per sconfiggere una banda di assassini. John partirà quindi alla volta di Roma dove affronterà uno dei criminali più pericolosi al mondo.

Diretto da Chad Stahelski, John Wick: Chapter 2 comprende nel cast Keanu Reeves, Common, Bridget Moynahan, Ian McShane, John Leguizamo, Lance Reddick, Thomas Sadoski, Laurence Fishburne, David Patrick Kelly, Ruby Rose, Riccardo Scamarcio, Peter Stormare, Franco Nero, Peter Serafinowicz e Claudia Gerini.