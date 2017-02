John Wick: Chapter 2, Keanu Reeves ha un'idea su come concludere la trilogia

Mentre da noi deve ancora uscire,è un successo al botteghino USA, quindi non c'è da meravigliarsi che si inizi già a parlare di. Dopotutto, questo franchise d'azione con protagonistaè stato progettato come una trilogia fin dall'inizio, almeno stando alle parole dei suoi creatori.

[Attenzione agli SPOILER!]

Il secondo capitolo si è concluso in un modo abbastanza precario per John Wick (Keanu Reeves), essendo stato scomunicato dal Continental dopo aver ucciso Santino D'Antonio, e con gli assassini dell’High Table e del Continental sulla sue tracce. In una recente intervista, Reeves ha condiviso un'idea su dove e come John Wick 3 potrebbe continuare la sua storia, e sembrerebbe molto intrigante.

Reeves vorrebbe iniziare il film subito dopo la conclusione del secondo capitolo, con una grande fuga da New York: "Credo che la scena d’apertura del film dovrebbe mostrarci Wick mentre cerca di fuggire da New York. Letteralmente mentre cerca di lasciare l'isola. Forse chiede aiuto a King Bowery [il personaggio di Lawrence Fisburne]. Forse John Leguizamo arriva e mi aiuta. Magari mi dice: "John, non posso farlo, sei excommunicado!" Forse si presenta l’High Table. E poi si inizia a sparare. E poi magari questo genere di cose comincia a coinvolgere l’High Table e il Continental? Forse John è l'attivatore di questo confronto, e forse ci sarà una guerra? Non sarebbe fantastico?!"

Sebbene Reeves sembra voler saltare a bordo immediatamente dopo gli eventi di John Wick: Chapter 2, il regista Chad Stahelski sembra voler far passare più tempo prima che la storia del capitolo 3 si dispieghi completamente, affermando: "Certo, l’1 e il 2 avvengono nella stessa settimana. Il numero 3 potrebbe avere una durata più lunga nel tempo per permettere a John di perdersi nel mondo e poi tornare."

Le due idee non si escludono a vicenda. John Wick: Chapter 3 potrebbe aprirsi con John in fuga da New York, e a seguire la più grande e più violenta sequenza di lotta che abbiamo mai visto. Poi le cose potrebbero rallentare mentre John (e il suo cane) vivono in isolamento per un po', prima di essere chiamati di nuovo alle armi. Voi che ne pensate?

John Wick: Chapter 2 uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 16 marzo 2017.