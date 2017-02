John Wick, Chapter 2: Common e Keanu Reeves si confrontano in una nuova clip

Lionsgate Pictures ha pubblicato una nuova clip tratta dal filmcon protagonista. Nel nuovo video, disponibile come sempre in fondo alla notizia, il protagonista si confronta con Common all’interno di un club. Buona visione!

John Wick: Chapter 2 vede alla regia il ritorno di Chad Stahelski, mentre Common sarà il nuovo villain che combatterà con il personaggio interpretato da Reeves. Insieme ai due attori, inoltre, parteciperanno al film Riccardo Scamarcio, Laurence Fishburne, Ruby Rose, Bridget Moynahan, Lance Reddick, Franco Nero, John Leguizamo e Ian McShane.

La sceneggiatura è scritta ancora una volta da Derek Kolstad. Anche la produzione del primo film è stata confermata, senza grandi sorprese: il primo film, John Wick, guadagnò 86 milioni di dollari rispetto ai 20 assegnati come budget di produzione.

La clip è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. John Wick: Chapter 2 arriverà in sala il 10 Febbraio 2017, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!