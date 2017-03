John Wick 3, Samuel L. Jackson vuole essere nel sequel!

Il rocambolescoconè uscito solo ieri nelle nostre sale, masembra davvero amare il franchise action di, tanto da candidarsi apertamente per un ruolo nel futuro

In una recente intervista con Simon Thompson, infatti, l'attore avrebbe addirittura dichiarato di preferire una parte nel terzo capitolo della serie piuttosto di un solo movie dedicato a Nick Fury, e il che è tutto dire, se pensiamo a quanto Jackson sia anche attaccato al personaggio Marvel.



Queste le parole riportate da Thompson: «Sì, lui preferirebbe John Wick 3 con Laurence Fishburne e Kaenu Reeves a un film stand-alone su Nick Fury. Ama davvero moltissimo i film di John Wick. Vuole esserci. Vuole DAVVERO esserci. Scherzi a parte, credo che farà seriamente tutto ciò che è in suo potere per partecipare a John Wick 3!».



Un amore, questo, che speriamo venga ricambiato dalla produzione del film, dato che avere un attore del calibro di Jackson in un franchise simile sarebbe un valore immenso, assolutamente tutto di guadagnato.