John Wick 2: la reunion di Matrix nella nuova immagine

Entertainment Weekly ha pubblicato una nuova foto dal set di, sequel dell'action movie con protagonista. La foto verrà particolarmente apprezzata dai fans di, in quanto ritrae due degli attori protagonisti di una delle saghe fantascientifiche più amate a cavallo del nuovo millennio.

Nella foto vediamo insieme Keanu Reeves e Laurence Fishburne, rispettivamente Neo e Morpheus nella trilogia dei Wachowski.

In questo secondo capitolo il sicario John Wick deve rinunciare al suo ritiro quando un ex-collega al quale è legato da un patto di sangue decide di coinvolgerlo in un'operazione per smantellare una pericolosa banda di assassini. John a quel punto parte per Roma.

Diretto da Chad Stahelski, John Wick: Chapter 2 comprende nel cast Keanu Reeves, Common, Bridget Moynahan, Ian McShane, John Leguizamo, Lance Reddick, Thomas Sadoski, Laurence Fishburne, David Patrick Kelly, Ruby Rose, Riccardo Scamarcio, Peter Stormare, Franco Nero, Peter Serafinowicz e Claudia Gerini.

Il film uscirà nelle sale USA da febbraio.