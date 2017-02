John Wick 2: le prime recensioni sembrano promettere bene

L'esordientefarà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi nel corso di questo fine settimana e, come sempre, arriva puntuale la prima ondata di recensioni che hanno già iniziato a diffondersi sulla rete e che, per ora, sono state per lo più assolutamente positive.

Gli elementi che più hanno colpito la critica sono stati le prestazioni di Keanu Reeves, l'azione grintosa del film e la quantità di divertimento della pellicola. Il più grande punto di forza di questo secondo capitolo iniziato con John Wick pellicola sembra essere che, la nuova produzione è stata in grado di sfruttare le caratteristiche vincenti del primo film, riuscendo a trovare nel contempo un modo per essere fresco e originale.

La recensione di Variety, che ormai è diventato uno dei punti di riferimento imprescindibili per il pubblico, è una delle più positive: "Come accaduto per la sorpresa del 2014, questo sequel d'azione dall'elegante coreografia eleva i suoi scontri brutali ad una forma abbagliante di danza moderna.".

Secondo The Wrap, la vera forza di John Wick 2 sta nel suo protagonista Keanu Reeves, senza dimenticare l'azione che caratterizza la pellicola che: "è davvero emozionante quanto il pubblico si aspetta.".

Ricordiamo che John Wick 2 farà il suo debutto sui grandi schermi statunitensi nel corso della giornata del 10 febbraio. Nel nostro paese la pellicola, invece, ha una data di uscita prevista per il 23 marzo 2017.