La Lionsgate ci porta oggi in dono una prima clip dall’attesissimo, nel qualeriprende il ruolo di un assassino letale con una passione per i cani. Nel video vediamo il preludio di quello che si annuncia come un incontro importante per il nostro protagonista.

Vedere Keanu Reeves vestito piuttosto male (probabilmente appena uscito da una lotta corpo a corpo) e fuori posto in un edificio di lusso come questo è ormai normale, perché sappiamo che il suo personaggio non bada all’etichetta quando c’è da affrontare qualche cattivone. Chi questo sarà ancora non lo sappiamo, ma direi di puntare sul nostro Riccardo Scamarcio, che, assieme a Franco Nero, aggiungerà un tocco tricolore al film americano.

John Wick 2 arriverà nelle nostre sale il 23 maggio.