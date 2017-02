John Wick 2: online tante nuove foto

LionsGate ha diffuso online una nuova serie di foto di, sequel del thriller di grande successo che vede per protagonista, nei panni del leggendario sicario John Wick. La seconda pellicola arriverà nelle sale italiane dal prossimo 23 marzo, in ritardo di più di più di un mese dall'uscita americana.

Nonostante le voci secondo le quali dovrebbe entrare in produzione una serie di film prequel di John Wick, l'attesa dei fans è tutta concentrata verso questo secondo capitolo, dove il sicario John Wick è costretto a tornare a causa del patto di sangue stretto con un suo ex-collega che vuole il suo aiuto per affrontare dei pericolosissimi criminali. John si dirige quindi verso Roma per combatterli.

Diretto da Chad Stahelski, John Wick: Chapter 2 comprende nel cast Keanu Reeves, Common, Bridget Moynahan, Ian McShane, John Leguizamo, Lance Reddick, Thomas Sadoski, Laurence Fishburne, David Patrick Kelly, Ruby Rose, Riccardo Scamarcio, Peter Stormare, Franco Nero, Peter Serafinowicz e Claudia Gerini.