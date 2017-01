John Wick 2: Keanu Reeves in una clip e video dietro le quinte del film

Il mese prossimo, uno dei più grandi killer del mondo tornerà sul grande schermo e, da pochissimo, hanno fatto il loro debutto in rete due nuovi filmati che ci presentano ulteriormente, film in cui avremo la possibilità di vedere nuovamenteazione nel sequel. Come sempre, trovate i due video, in calce alla news.

Nella nuova clip, John Wick si reca da un sarto italiano decisamente unico. Nel secondo video, invece assistiamo ad alcune scene dietro le quinte, in cui Reeves discutere i vari livelli di formazione e di preparazione a cui ha dovuto sottoporsi per il film.

Una produzione Lionsgate, John Wick: Chapter 2 è stato diretto da Chad Stahelski. Anche Common ha anche aderito al franchising come principale antagonista del sequel e il film è interpretato anche da Riccardo Scamarcio, Laurence Fishburne, Ruby Rose, Bridget Moynahan, Lance Reddick, Franco Nero, John Leguizamo e Ian McShane.

Lo sceneggiatore di John Wick, ovvero Derek Kolstad, è tornato per il sequel, che è stato prodotto dalla Thunder Road di Basil Iwanyk, già produttore del primo film, che è stato realizzato con un modesto budget di 20 milioni. Da questo primo film su John Wick si è guadagnato più di 86 milioni al botteghino in tutto il mondo.

John Wick 2 farà il suo debutto nelle sale il 10 febbraio 2017.