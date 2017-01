John Wick 2: Ecco il nuovo poster ufficiale!

A meno di un mese dall'uscita al cinema internazionale, arriva un nuovo poster minimal di, il sequel del film con protagonista

Nel poster è possibile ammirare il protagonista, Keanu Reeves, in piedi su un'enorme scritta. Lo sfondo è completamente uniforme, nessun indizio su una possibile trama ma solo sulla forza del suo protagonista, ovvero John Wick. Chiunque abbia visto il primo film attende con grande entusiasmo anche questo secondo capitolo, che in quanto a sparatorie e colpi alla testa non dovrebbe certo essere da meno del primo film.

John Wick 2 è diretto da Chad Stahelski e avrà come protagonista assoluto l'attore Keanu Reeves (The Matrix). Arriverà nei cinema americani tra meno di un mese, ovvero il 10 febbraio 2017. Potete visionare il nuovo poster di seguito: