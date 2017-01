John Wick 2: ecco le nuove foto dal film con Keanu Reeves

In vista della sua uscita il mese prossimo, laha rilasciato da poco in rete una serie di nuove immagini direttamente dalla pellicola, conche ritornerà per il film, insieme a diversi membri del suo cast di supporto. Le ultime immagini sono disponibili, come sempre, in calce alla notizia.

Keanu Reeves ritorna nei panni dell'iconico killer il mese prossimo e, con questo nuovo set di immagini, la Lionsgate ci consente di dare un ulteriore sguardo inedito all'attesissimo sequel.

Da quello che possiamo vedere nelle foto, non traspaiono molti indizi riguardo alla trama della pellicola, ma esse ci forniscono la possibilità di vedere molti membri del cast come Ian McShane, che abbiamo visto qualche mese fa anche in Game of Thrones, Common, da poco apparso in Suicide Squad e Ruby Rose, presto sui grandi schermi anche in Resident Evil: The Final Chapter.

Ricordiamo che la seconda pellicola di John Wick, che comprenderà nel cast anche Bridget Moynahan e Peter Stormare, farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il 10 febbraio 2017.