John Powell comporrà le musiche dello spin-off su Han Solo

Il compositore britannicoè stato scelto per lavorare alla composizione della colonna sonora di Han Solo , spin-off di Star Wars che racconta le gesta del giovane contrabbandiere portato sullo schermo da Harrison Ford e interpretato in questo film da. Il debutto del film nei cinema è previsto per il 25 maggio 2018.

John Powell è uno stimato compositore, candidato all'Oscar per le musiche di Dragon Trainer e terzo musicista ad occuparsi della colonna sonora di un film della saga, dopo il leggendario contributo di John Williams negli otto capitoli della saga madre e di Michael Giacchino in Rogue One: A Star Wars Story.

Nelle scorse settimane il film è stato al centro dell'attenzione in particolare per il cambio alla regia, dopo l'allontanamento di Phil Lord e Chris Miller, sostituiti dal premio Oscar Ron Howard.