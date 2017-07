John Cena è nel cast di Bumblebee, nuova data di uscita per il film

La Paramount Pictures e Hasbro hanno annunciato che le riprese di, primo spin-off della saga di, sono iniziate in California e vanterà la presenza di

Oltre al noto wrestler, nel film vedremo anche Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow e Grace Dzienny (Zoo). La regia è affidata a Travis Knight.

Ambientato nel 1987, Bumblebee trova rifugio in una piccola casa sul mare in California. Charlie (Steinfeld), una ragazzina che sta per compiere 18 anni e sta ancora cercando un posto nel mondo, lo trova malridotto. Sarà lei a rimetterlo in sesto.

Paramount ha annunciato che il film è stato posticipato al 21 dicembre 2018, lo stesso giorno di Aquaman; quattro giorni dopo arriverà Mary Poppins Returns.