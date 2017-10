John Carpenter conferma che il nuovo Halloween ignorerà i sequel

Un nuovoprodotto dae diretto daha sorpreso non poco i fan della saga. Così come sono rimasti sorpresi quando hanno scoperto che questo nuovo Halloween ancora senza un titolo ignorerà molti dei sequel del film originale.

Ora, in un'intervista John Carpenter, rispondendo alla domanda sul se sia stato lui il responsabile del ritorno di Jamie Lee Curtis nel nuovo Halloween, il filmaker ha spiegato ancora meglio questa faccenda: "No, ne ha parlato con il regista. La sua parte era già nello script, avevano questa idea... non so come spiegarla. E' quasi come una realtà alternativa. E' ambientato dopo il primo e pretende che nessuno dei sequel sia stato mai girato. Sarà divertente. C'è un regista davvero talentuoso dietro ed è scritto davvero bene. Sono rimasto impressionato".