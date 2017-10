John Boyega dice che Episodio IX sarà un film straordinariamente epico!

ancora non è arrivato in sala; aspettiamo con ansia di vedere in azione gli eroi di Star Wars in Gli Ultimi Jedi a partire dal prossimo 13 dicembre.però ha già voglia di parlare dell'ultimo capitolo di questa nuova trilogia,

E, secondo lui, questo film, che vedrà il ritorno alla regia di J.J.Abrams, tratterà della "guerra che mette fine a tutte le guerre!"

Ovviamente anche l'attore non ha idea di come verrà sviluppato il progetto, ma è sicuro che sarà un'epic conclusione della saga:

"Credo che la cosa fantastica è che ci sarà la chiusura del cerchio. Dello script non so nulla. Non so nemmeno che fine farà il mio personaggio, Finn, o Rey; ma sento che sarà la guerra che porrà fine a tutte le guerre. Sono proprio curioso di vedere come ce la caveremo e cosa verrà fuori. Per ora non ho avuto nemmeno il tempo di sedermi a chiacchierare un attimo con J.J. o mandargli un messaggi per congratularmi del suo ritorno. La sensazione che ho adesso è che lui dovrebbe sedersi, DORMIRE, rilassarsi... perché faremo insieme un altro di questi film. E credo che farà un lavoro superlativo, come sempre!"

Il trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi dovrebbe uscire questo lunedì!