Joe Morton entusiasta del lavoro di Zack Snyder e Joss Whedon per Justice League

Uno dei film più tormentati degli ultimi tempi in casa DC è senz'altro Justice League , che ha visto il cambio della regia da. Il film è uno dei più attesi tra i cinecomic in procinto di arrivare nelle sale molti fan si chiedono quale potrà essere l'effettiva resa di una produzione così complicata.

Nel frattempo però arrivano i primi complimenti al lavoro svolto dai due registi. Nel corso di un'intervista a GameSpot, Joe Morton, interprete del personaggio del Dr. Silas Stone, ha speso parole d'elogio:"Mi sono divertito lavorando con entrambi. Joss Whedon è stato fantastico esattamente come Zack Snyder. Quest'ultimo è del tutto dedito al lavoro, conosce alla perfezione il film e ha una forte dimestichezza con i fumetti. Quando mettono in cantiere dei cinefumetti coloro che li realizzano conoscono il materiale di partenza talmente bene da riuscire a portare la stessa atmosfera sul set. Davvero magnifico. Inoltre sono contento perchè nel film verrà approfondito anche il rapporto tra Silas e Victor (Cyborg), l'angoscia che li pervade dopo la morte della madre di Cyborg."

Zack Snyder ha dovuto abbandonare la lavorazione del film per problemi familiari e Joss Whedon è subentrato girando alcune sequenze e seguendo la post-produzione. Nel cast di Justice League troveremo Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Amber Heard e Jeremy Irons, oltre a J.K. Simmons e Willem Dafoe.

Il film sarà nelle sale dal 23 novembre.