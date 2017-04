Joe Johnston alla regia di Narnia: La sedia d'argento

Lo scorso agosto, vi abbiamo svelato che la Sony Pictures ha acquisito i diritti della serie di romanzi, con l'intenzione di 'reboottare' il franchise con

Ora Variety conferma che la Universal ha dato priorità assoluta al progetto ed ha ingaggiato Joe Johnston (Captain America - Il Primo Vendicatore) per dirigere l'adattamento del romanzo di C.S. Lewis per la TriStar Pictures. Lo studio sta sviluppando il progetto insieme a The Mark Gordon Company, The C.S. Lewis Company e ad Entertainment One (eOne).

David Magee ha firmato lo script mentre la produzione è affidata a Mark Gordon, Douglas Gresham, Vincent Sieber e Melvin Adams. I primi due film della saga sono stati prodotti dalla Walt Disney Pictures che abbandonò il franchise per gli scarsi incassi al box-office; il terzo episodio è stato distribuito dalla Fox.