Joe Dante co-produce l'indie horror Camp Cold Brook

continua a dimostrarsi un cineasta attento alle giovani produzioni e pronto a supportare e in certi casi finanziare delle nuove opere, così come Roger Corman fece con lui. Il regista dei Gremlins co-produrrà il film di Andy Palmer,, interpretato da Chad Michael Murray e Danielle Harris, e scritto da Alex Carl.

In Camp Cold Brook il produttore di uno spettacolo, Jack Wilson, si ritrova in un posto difficile. Le sue finanze stanno esaurendo e il suo spettacolo sta per essere annullato. In un ultimo tentativo per scongiurare questa fine, lui e i suoi collaboratori Angela, Emma e il loro cameriere di fiducia, Kevin, scelgono la leggenda di Camp Cold Brook, che racconta di alcuni giovani campeggiatori annegati in un vicolo vent'anni prima. Quello che potrebbe sembrare un reality non lo sarà affatto.

Nel cast del film prodotto da Joe Dante anche Courtney Gains, Michael Eric Reid, Candice De Visser, Mary Kathryn Bryant, Loren Ledesma e Jason Van Eman.