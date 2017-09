Joaquin Phoenix doveva essere Bruce Wayne nel Batman mai realizzato da Aronofsky

Tra i tanti progetti ideati e, come spesso accade nel cinema, finiti poi nel dimenticatoio e mai realizzati, spicca quello della Warner Bros., che una ventina d'anni fa aveva trovato un accordo conper girare una pellicola su Batman ispirata al fumetto di Frank Miller,, che in seguito non venne mai sviluppata.

Nel corso di un'intervista con Yahoo!, Aronofsky ha dichiarato che nel suo film avrebbe raccontato la storia di Bruce Wayne a venticinque anni dall'inizio della sua carriera, e che per il ruolo avrebbe scelto Joaquin Phoenix, spesso associato anche negli ultimi anni a qualche cinecomic. Il film venne ideato prima di Pi - il teorema del delirio e sarebbe uscito poco prima de Il gladiatore.

Darren Aronofsky avrebbe voluto un film vietato ai minori e nettamente meno tecnologico di quella che fu poi la trilogia di Nolan.

Il regista di Madre! e Il cigno nero ora non sembra tuttavia interessato ad entrare nel mondo dei cinecomic.