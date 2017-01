JJ Abrams dice basta a remake e reboot

Il nome diè associato da tempo a remake e reboot, da quello di, per non parlare del sequel di. Tuttavia sembra che questo periodo stia per finire, come dichiarato dallo stesso regista e produttore in una recente intervista a People Magazine, dove ha parlato dei suoi progetti futuri.

Abrams, che ultimamente ha voluto ricordare l'attrice Carrie Fisher, insieme ad altre star e da Entertainment Weekly con una cover, ha ribadito il concetto anche durante la serata dei Golden Globes, dichiarando quanto gli manchi tornare ad occuparsi di progetti originali:"Sono stato e mi sento molto fortunato ad esser stato coinvolto in argomenti che amavo e che amo fin da ragazzo. Mi sento completo da questo punto di vista e vorrei ora occuparmi di progetti che magari qualcun'altro rielaborerà in futuro."

Tornando sui reboot Abrams ha voluto approfondire l'argomento:"Credo che se racconti una storia che non introduce nessun elemento rilevante, creando un'estensione di quella mitologia, allora rifare qualsiasi cosa è un errore.

Bisogna essere sempre ricettivi e pronti ad adattarsi e non si può rifare qualcosa solo per il gusto di rifarlo alla stessa maniera."

Al momento non ci sono notizie sul nuovo progetto a cui JJ Abrams dovrebbe lavorare.