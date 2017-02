Jimmy Kimmel avrebbe voluto vedere Deadpool nominato come miglior film

Sono molti i film con protagonisti dei supereroi che al botteghino nel corso degli ultimi anni hanno ottenuto un enorme successo, grazie anche all'influenza pop che deriva dalla passione per i fumetti, che siano. Tuttavia, al di là di una discreta presenza nelle categorie tecniche i premi nelle categorie principali latitano.

Il punto più alto è stato probabilmente raggiunto nel 2009, con l'Oscar postumo a Heath Ledger per la sua interpretazione del Joker ne Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Deadpool è uno dei cinecomic più apprezzati degli ultimi anni e al botteghino ha fatto registrare un ottimo incasso. Tra le nomination agli Oscar nelle categorie principali però la pellicola di Tim Miller non figura.

Sull'argomento è intervenuto Jimmy Kimmel:"Mi piacerebbe vedere film come Deadpool, candidati a un certo tipo di premi ma credo che per questa tipologia di riconoscimenti certi film non vengano considerati."

Kimmel ha voluto riflettere anche sul concetto che "le commedie sono un genere spesso sottovalutato e poco considerato, rispetto a pellicole dalle venature più drammatiche e di questo me ne dispiaccio."

Forse le critiche di Kimmel verranno ascoltate e il prossimo anno assisteremo a una commedia o a un cinecomic candidato all'Oscar per il miglior film?