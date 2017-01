Jimmy Fallon presenterà i Golden Globe 2017 il prossimo 8 gennaio

Il presentatore Jimmy Fallon sarà alla guida della serata che avrà luogo il prossimo 8 gennaio 2017 presso lo storico Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills.

Le candidature dei Golden Globe 2017 sono state annunciate a dicembre, e tra pochissimi giorni si svolgerà la cerimonia di premiazione. Jimmy Fallon presenterà l'evento l'8 gennaio presso il celebre Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, tutte le star dal mondo del cinema e della televisione sfileranno sul red carpet e assisteranno alla cerimonia, trasmessa in diretta in più di 236 paesi. In Italia sarà possibile vederla sul canale Sky Atlantic.

I Golden Globe sono da sempre considerati l'antipasto degli Oscar, un evento che anticipa (spesso) i probabili vincitori delle statuette a febbraio. Per la 74esima edizione grande favorito è il musical di Damien Chazelle La La Land con Ryan Gosling e Emma Stone ma anche Animali Notturni di Tom Ford e per le serie televisive le osannate American Crime e This is us, tanto per fare qualche nome.

Alla serata saranno onorate le star scomparse nel 2016, Carrie Fisher e Debby Reynolds le ultime tristemente nella lista.