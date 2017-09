Jim Carrey impedì a Spike Jonze di dirigere Ace Ventura - Missione Africa

Mentre in questi giorni Netflix ha acquistato i diritti di distribuzione di, prodotto dae con al centro, emerge un particolare interessante sul passato dei due artisti.

Come riportato da Screen Crush, Carrey ha rivelato che il documentario è stato realizzato anche per la sua volontà di collaborare con Jonze, dopo che lo stesso Carrey si oppose al tentativo di quest’ultimo di dirigere un sequel particolarmente famoso. “Aspettavo di realizzare qualcosa con Jonze da una vita”, ha dichiarato l’attore al pubblico, nel corso di un Q&A al Toronto International Film Festival. “Sono stato così stupido da impedirgli di dirigere Ace Ventura 2, perché non avevo idea di chi fosse. Lui si presentò con tutte quelle idee, di ogni genere, e si stava preparando a conquistare il mondo e io non me ne sono reso conto. Risposi tipo: ‘Non lo conosco, questo tipo è nuovo’. E mi sto prendendo a calci da solo da allora”.

Di sicuro, con la firma di Jonze, – che all’epoca si era fatto un nome con i videoclip musicali – Ace Ventura – Missione Africa sarebbe risultato un film completamente diverso da come lo conosciamo. Invece, Carrey li preferì Tom DeCerchio, per licenziarlo subito dopo e sostituirlo con lo sceneggiatore Steve Oedekerk.