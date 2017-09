Jim & Andy: The Great Beyond, Netflix acquista il documentario con Jim Carrey

Il documentariopresentato prima ae adesso alè stato acquistato daper essere distribuito in patria e su mercato internazionale mediate il servizio di streaming online.

Il documentario è una profonda immersione operata dal regista Chris Smith in Jim Carrey e nel suo lavoro di immedesimazione nei panni del complicato comico Andy Kaufman, che interpretò nel bel Man on the Moon di Milos Forman. Utilizzando approsimativamente 100 ore di shot girate sul set del film, Smith ha documentato la lenta trasformazione di Carrey in Kaufman, durata 4 mesi.



Per il ruolo, Carrey è stato candidato al Golden Globe come miglior attore protagonista, ma molti dei momenti più caustici della produzione sono ovviamente avvenuti dietro le quinte, fortunatamente filmati dall'ex fidanzata di Kaufman, Lynne Margulies, e dall'ex partner di produzione Bob Zmuda.



Jim & Andy: The Great Beyond – Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton (questo il titolo completo) non ha ancora una data d'uscita ufficiale.