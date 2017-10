Jim & Andy: The Great Beyond, ecco il trailer del documentario Netflix

ha rilasciato il primo trailer del documentario dal titolo Jim & Andy: The Great Beyond , in cuiinterpreta il complicato comico

La The VICE Documentary Films production ha usato approssimativamente 100 ore di riprese dal set di Man on the Moon, che documentano la trasformazione di Carrey in Kaufman durante i quattro mesi di riprese.

Nel 1999 Milos Forman scritturò Jim Carrey per interpretare il ruolo di Andy Kaufman nel biopic Man on the Moon. Ciò che ne venne fuori fu un intenso, emozionante e bizzarro film; Carrey fu seguito sul set da tutta la famiglia e gli amici di Kaufman così da calarsi completamente nella parte, divenendo davvero il suo personaggio tanto che i membri del cast e la troupe si riferivano all'attore sia col nome di Andy che di Tony, a seconda di chi stesse interpretando (creò due identità distinte e separate l'una dall'altra). Tony, per chi non lo sapesse, è Tony Clifton, l'alter ego di Andy Kaufman, di professione cantante.

Il film debutta a livello globale su Netflix il 17 novembre prossimo.