Jigsaw: tutti i character poster direttamente dal nuovo film di Saw

La Lionsgate ha diramato in rete dei nuovi character poster da, nuovo capitolo della saga horror di. Oltre a questi, che trovate nella galleria di immagini dopo il salto, anche uno speciale poster del Comic-Con con protagonista

La trama è ancora top-secret, ma a giudicare dal primo trailer, sembra che si tornerà alle atmosfere del primo episodio, pur non tralasciando le scene gore e le trappole sempre più ingegnose che hanno caratterizzato il franchise.

Non è un caso che i creatori originali della saga, James Wan & Leigh Whannell, hanno firmato la sceneggiatura di questo Jigsaw insieme a Pete Goldfinger & Josh Stolberg. La regia del nuovo episodio è affidata a Michael & Peter Spierig.

La pellicola debutterà in USA in tempo per Halloween.